Общий долг регионов России впервые находится на безопасном уровне
Минфин: общий долг регионов России впервые находится на безопасном уровне
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Общий долг регионов России впервые находится на безопасном уровне и составляет 22% — от общего уровня собственных доходов, сообщил первый замглавы Минфина Леонид Горнин.
"Мы провели со всеми регионами успешную работу по выработке взвешенной бюджетной политики — госдолг впервые оказался на безопасном уровне: 22% от общего уровня собственных доходов, и всего 7% составляет объем рыночной задолженности, такого показателя у нас никогда не было", — уточнил он, выступая на Московском финансовом форуме.
"У нас были определенные переживания относительно расширения региональных полномочий в рамках исполнения их бюджетов. Но на сегодняшний момент можно уже отметить, что большинство региональных финансовых команд очень ответственно и эффективно использовали предложенные инструменты поддержки, что позволило им успешно пройти все кризисные ситуации. За последние годы нам удалось повысить финансовую культуру и дисциплину регионов…", — отметил Горнин.