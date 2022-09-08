МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Общий долг регионов России впервые находится на безопасном уровне и составляет 22% — от общего уровня собственных доходов, сообщил первый замглавы Минфина Леонид Горнин. Создание фонда компенсации для инвесторов нужно обсудить, считает Минфин

"Мы провели со всеми регионами успешную работу по выработке взвешенной бюджетной политики — госдолг впервые оказался на безопасном уровне: 22% от общего уровня собственных доходов, и всего 7% составляет объем рыночной задолженности, такого показателя у нас никогда не было", — уточнил он, выступая на Московском финансовом форуме.

"У нас были определенные переживания относительно расширения региональных полномочий в рамках исполнения их бюджетов. Но на сегодняшний момент можно уже отметить, что большинство региональных финансовых команд очень ответственно и эффективно использовали предложенные инструменты поддержки, что позволило им успешно пройти все кризисные ситуации. За последние годы нам удалось повысить финансовую культуру и дисциплину регионов…", — отметил Горнин.