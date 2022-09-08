МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Протяженность трассы М-12 до Владивостока составит 12 тысяч километров, сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин. Хуснуллин рассказал о постройке трассы "Меридиан"

Он рассказал, что протяженность трассы М-12 до Владивостока составит 12 тысяч километров, она пройдет через Читу, Хабаровск, Якутск, Магадан, Ханты-Мансийск.

"Она (трасса —ред.) веером идет как на границе азиатских стран, так и вверх по России. Она идет, например, до Якутска, дальше идет до Магадана, выше — до Ханты-Мансийска, дальше туда на Северный широтный ход… Это 12 тысяч километров", — отметил Хуснуллин.

По его словам, Россия рассматривает название "Евразия" в качестве одного из вариантов названия перспективной трассы М-12 до Владивостока.

"Вы знаете, если посмотреть вот так по масштабности, мне кажется "Россия", но "Россия" у нас уже есть… Один из вариантов может быть "Евразия", — заявил Хуснуллин.

Он добавил, что "Евразия", возможно, будет иметь выходы на Китай, Монголию и Северную Корею.

Ранее президент Владимир Путин открыл движение по первому участку трассы М-12, которая свяжет Москву и Казань. В 2021 году трассу решили продлить до Челябинска, а в четверг Хуснуллин предложил спланировать ее развитие до Владивостока. Кроме того, магистраль станет основной частью транспортного коридора "Европа — Западный Китай".