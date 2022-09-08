МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. На ВЭФ-2022 подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей, сообщил фонд "Росконгресс". Трутнев рассказал о рекордной сумме сделок на ВЭФ

"На форуме было подписано рекордное количество соглашений об инвестиционных вложениях, а также меморандумы и соглашения о намерениях. Всего было подписано 296 соглашений на общую сумму 3 трлн 272 млрд рублей, среди которых соглашения об инфраструктурных и транспортных проектах, разработке крупных месторождений, а также в области строительства, промышленности и сельского хозяйства", — говорится в сообщении.

В числе подписанных соглашений — соглашения по освоению Куларского золотоносного района, золоторудного месторождения "Кючус", месторождения олова "Ручей Тирехтях" и Депутатского оловорудного месторождения в Усть-Янском и Верхоянском районах Якутии.

Также были подписаны соглашения о реализации мастер-планов городов Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ и Магадана.

ВЭФ был организован 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.