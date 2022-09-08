БРЮССЕЛЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Европейский союз утверждает, что в 2022 году в сравнении с 2021 годом увеличил экспорт зерновых в третьи страны, заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Запад обманул беднейшие страны с вывозом украинского зерна, заявил Путин

При этом собеседник агентства не уточнил, о каких цифрах и направлениях экспорта идет речь.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии ВЭФ ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.

"ЕС сократил импорт зерна из Украины в союз в 2022 году по сравнению с 2021 годом, при этом экспортировал в 2022 году зерна больше, чем в 2021. Все объемы зерновых, напрямую или косвенно поступающие в ЕС из Украины, ведут к увеличению поставок в третьи страны", — сообщил РИА Новости Петер Стано.

В начале сентября в Еврокомиссии заявляли, что экспорт зерновых из Евросоюза вырос в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33%. Общий европейский экспорт агропродовольственной продукции в январе-мае увеличился к прошлому году на 13%. При этом, основными направлениями поставок были Великобритания, США, Китай, Швейцария, Япония, уточнили в ЕК.

В Еврокомиссии также сообщали, что импорт агропромышленной продукции за январь-май 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32%. Значительный рост в процентном выражении произошёл в импорте зерновых — на 76% (во многом, из-за роста импорта кукурузы), а также растительных масел – плюс 61%. Рост импорта в ЕК также связывают с более высокими ценами на кофе и орехи. Основными поставщиками агропродовольственных товаров для ЕС в этот период были Бразилия, Соединённое Королевство, США, Китай и Украина.