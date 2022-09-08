БРЮССЕЛЬ, 8 сен — ПРАЙМ. Европейский союз утверждает, что "ни одна из санкций ЕС никоим образом не направлена против торговли российской сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения", заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано. Постпреды ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией

"Ни одна из санкций ЕС никоим образом не направлена против торговли российской сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией. Достаточное количество платежных каналов остается открытым", — сказал он.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.