ВАШИНГТОН, 8 сен — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в четверг присоединился к своим коллегам по центральному банку США, сказав, что снижение высоких темпов инфляции является задачей номер один, и поэтому ФРС "вполне может" повысить процентные ставки на 75 базисных пунктов на заседании в этом месяце. ЕЦБ повысил базовую ставку до 1,25% годовых впервые в истории

Есть небольшая вероятность того, что за этим не последует рецессия, заявил он.

"Мы не хотим без необходимости ограничивать рост экономики, — отметил он. — Однако нам нужно позаботиться о ситуации с высокой инфляцией", поскольку она с весны прошлого года составляет 6,3%, согласно предпочитаемому ФРС индикатору, оставаясь выше целевого уровня 2%.

Эванс сообщил, что еще не решил, какой шаг следует сделать ФРС на заседании 20-21 сентября. При этом он дал понять, что ставки, которые сейчас находятся в диапазоне 2,25%-2,50% должны быть повышены до диапазона 3,25%-3,50% в этом году и примерно до 4,00% в следующем году.

Уровень безработицы в США, который сейчас составляет 3,7%, также вырастет, но только до 4,55%, что намного ниже уровней, которые ожидались бы, если бы борьба с инфляцией сводилась только к повышению ставок ФРС, добавил Эванс.

Эванс ожидает падения инфляции ниже 3% в следующем году не только благодаря повышениям ставок ФРС, но также ввиду улучшения ситуации в цепочках поставок, которые были нарушены из-за пандемии коронавируса, что стало ключевым драйвером инфляции во всем мире.

Что касается экономического роста в США, "я думаю, что мы выкарабкаемся", и ВВП в этом году вырастет примерно на 0,5%, а не сократится, добавил он.