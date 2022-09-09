ПЕКИН, 9 сен — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в августе 2022 года вырос на 2,5% в годовом выражении, что оказалось несколько ниже ожиданий аналитиков, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического управления КНР. Падение юаня замедлилось на фоне сигналов Народного банка Китая

Эксперты прогнозировали, что рост CPI в августе составит 2,8% против 2,7% в июле. За первые восемь месяцев 2022 года инфляция в стране выросла на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

CPI в городах в августе в годовом выражении вырос на 2,4%, а в сельской местности – на 2,7%. Продовольственные товары в августе подорожали на 6,1%, непродовольственные — на 1,7%, потребительские — на 3,7%, услуги — на 0,7%.

При этом по сравнению с июлем этого года показатель снизился на 0,1%, цены на продовольственные товары выросли на 0,5%, потребительские товары подешевели на 0,3%, непродовольственные товары — на 0,2%, цены на услуги остались на уровне прошлого месяца.

Цены на свежие фрукты в августе в годовом выражении выросли на 16,3%, на свежие овощи и зелень — на 6%, молочная продукция подорожала на 0,8%, яйца — на 1,7%, продукция водного промысла подешевела на 0,5%, цены на мясо выросли на 10,1%, отдельно свинина подорожала на 22,4%. Алкоголь подорожал на 1,5%.

Если же сравнивать с показателями июля, то за месяц цены на яйца выросли на 3,1%, овощи и зелень подорожали на 2%, фрукты подешевели на 1%, цены на продукцию водного промысла, молочную продукцию и алкоголь остались на уровне июля, цены на мясо выросли на 0,6%, свинина подорожала на 0,4%.

Услуги здравоохранения в августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,7%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,6%, на транспорт и связь – на 4,9%, на жилье — на 0,6%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в августе в годовом выражении вырос на 2,3% при прогнозе в 3,2% и против 4,2% месяцем ранее.

По итогам 2021 года инфляция в Китае составила 0,9%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2022 году CPI составит около 3%.