МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. По прогнозу опрошенных Reuters аналитиков, отрицательное сальдо торгового баланса Японии в августе было максимальным за девять лет, так как падение иены против доллара США до 24-летнего минимума обусловило рост стоимости импорта. Сальдо текущего счета платежного баланса Японии сократилось в июле

На этой неделе представители властей Японии отреагировали заявлениями на резкое падение иены, а экономисты ожидают, что в результате обесценения валюты темп базовой инфляции к концу этого года может ускориться до 3%, что окажет давление на покупательную способность населения.

Аналитики прогнозируют, что в августе отрицательное сальдо торгового баланса Японии составило 2 398,2 трлн иен (16,74 трлн долларов США) за счет роста импорта на 46,7% при росте экспорта на 23,6%.

Если прогноз верен, то дефицит в августе был максимальным с января 2014 года, когда он составил 2 790 трлн иен.

"Рост цен на нефть в июле остановился, но снижение иены обусловило рост импорта", — сказал экономист Mizuho Research and Technologies Кента Сува.

Согласно опубликованным в четверг пересмотренным данным, во 2-м квартале ВВП Японии вырос в годовом исчислении на 3,5% благодаря сильным расходам потребителей и компаний на фоне ослабления карантинных мер. Reuters: американский доллар сокрушил японскую иену

Вместе с тем экономисты пессимистично оценивают перспективы роста японской экономики, учитывая риски для спроса со стороны инфляции и ослабления мировой экономики.

На следующей неделе также выйдут данные, которые, по прогнозу экономистов, покажут, что в августе годовой тем роста оптовых цен в Японии ускорился до 8,9% с 8,6% в июле. Это будет означать, что давление на прибыли компаний усилилось.

Экономисты также ожидают, что индикатор заказов на оборудование, отражающий инвестиции компаний, в июле по сравнению с июнем снизился на 0,8% после роста на 0,9% в июне.

Правительство опубликует данные по внешней торговле 14 сентября в 23.50 по Гринвичу, а данные по заказам на оборудование — 13 сентября в 23.50 по Гринвичу.

Банк Японии обнародует данные по оптовым ценам 12 сентября в 23.50 по Гринвичу.