МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 9 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,5% -0,1% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 2,7% 2,5% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (август) 4,2% 2,3% (факт)
13:00 EUR Еврозона — Специальный саммит глав ЕС    
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (август) -30,6 тыс 15 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (август) 4,9% 5%
19:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Эстер Джордж /Esther L. George/ (президент ФРБ Канзас-Сити)    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 596  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 760  
22:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -29,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 229,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 117,7 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 26,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -239,6 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -57,4 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -41,5 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -2,3 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -47,7 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 15,1% 14,3% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) -0,4% -0,5% (прогноз)
19:00 RUB ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2022) -4% -4% (прогноз)
  RUB Газпром — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 11.10.2022) 0 — див-д 2021 51,03 (1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2022 (ВОСА — 29.08.2022) 17,71 (1П2021) + 0,82 (фин) — див-д 2021 9,68 (1П2022) — див-д 2022
  RUB МГТС — СД (положения о закупке для нужд компании в новой редакции)    
  RUB Ростелеком — СД (результаты выполнения бизнес-плана за 1П2022)    
  RUB ТГК-1 — СД (политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО в новой редакции)    