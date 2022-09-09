МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил, поздравляя президента Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем независимости государства, что динамичное развитие двух стран в духе стратегического партнерства и союзничества.

Поздравительная телеграмма опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

"Уважаемый Эмомали Шарипович, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Таджикистан — Дня независимости. Ваша страна добилась значительных успехов в экономической и социальной сферах, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах", — сказано в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что в дальнейшем российско-таджикистанское сотрудничество будет плодотворно наращиваться на благо дружественных народов. а также ради обеспечения мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии.

"Отношения между Россией и Таджикистаном динамично развиваются в духе стратегического партнёрства и союзничества. Хорошую отдачу даёт двусторонняя кооперация на различных направлениях, а также взаимодействие в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур", — добавил Путин.

Российский лидер отдельно пожелал Эмомали Рахмону успехов в государственной деятельности, а народу Таджикистана — процветания и счастья.