ВЕНА, 9 сен — ПРАЙМ. Возможное решение о полном запрете выдачи виз Евросоюза россиянам — это ошибка, считает глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Латвия ограничит въезд россиян с шенгенскими визами

"Важно… следовать чувству меры и не перегибать палку. Это была бы полная остановка въезда для всех 144 миллионов россиян", — заявилон в интервью газете Wiener Zeitung.

Он отметил, что "Австрия с ее историей" хорошо знакома с российскими реалиями, "география не меняется, Россия остается частью истории и европейской культуры".

Министр добавил, что санкции Евросоюза в отношении некоторых россиян останутся неизменными, а соглашение об упрощении визового режима между Россией и ЕС может прекратить свое действие уже 12 сентября.

"Могу заверить, что ЕС един в этом вопросе, санкции не будут изменены. Список физических лиц также будет расширен без изменений", — сказал министр в интервью изданию Wiener Zeitung, добавив, что решение о приостановке соглашения об упрощении визового режима между Россией и ЕС может "фактически может вступить в силу уже с понедельника".

Вместе с тем, Шалленберг не исключил возможности постепенного снятия санкций с России. Экс-глава МИД Австрии назвала негативные последствия потолка цен на нефть

"Санкции — гибкое средство, но до этого нам еще далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха", — сказал он, отвечая на вопрос о том, считает ли он возможным постепенное снятие санкций в случае встречных шагов со стороны Москвы.

Он добавил, что для переговоров "нужны обе стороны". Шалленберг подчеркнул, отвечая на вопрос, готова ли Австрия стать площадкой для переговоров с Россией, что "конечно, если дипломатия станет доминирующей силой, мы были бы готовы" принять переговорщиков. Однако до этого момента "еще очень далеко", добавил министр, указав на продолжающиеся военные действия.

В конце августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, но определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.