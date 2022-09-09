МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало сказал в пятницу в интервью радио BFM, что в и следующем году инфляция в еврозоне будет высокой, а к 2024 году ее надо вернуть примерно к 2%. Повышение ставки ЕЦБ не остановит инфляцию в еврозоне

В четверг ЕЦБ впервые в свой истории повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов и просигнализировал о дальнейшем ужесточении политики, определив борьбу с инфляцией своим приоритетом на фоне угрозы рецессии и ограничения потребления газа этой зимой.