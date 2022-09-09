МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Франция планирует продолжать поддерживать антироссийские санкции, считает их эффективными, заявил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр. Во Франции допустили возможность экономии на рождественских огнях

"Мы будем поддерживать применение сильных санкций в отношении России. Санкции ЕС против России эффективны. Экономический спад в России в этом году составит 4%, а инфляция достигнет 14%", — сказал глава французского Минфина по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Праге.

Он добавил, что европейцам не следует отступать от проводимой санкционной политики и не верить тем, кто верит в неэффективность ограничений.

В среду президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, заявил, что Европа загнала себя в "санкционный тупик", отметив, что санкции Запада против России сильнее бьют по самой Европе и что изолировать Россию невозможно.

Согласно последнему опросу Elabe, поддержка антироссийских санкций среди населения Франции снижается. Так, за введение ограничений выступили 40% респондентов, 32% опрошенных посчитали необходимым ослабить санкции для уменьшения их влияния на повседневную жизнь французов, а 27% выступили против экономических санкций.