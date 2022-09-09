МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Европейские экономики продемонстрировали устойчивость на фоне ситуации вокруг Украины, но их ждет продолжающийся рост инфляции и цен на продукты и энергоносители, заявил в пятницу глава Минфина страны Брюно Ле Мэр. Во Франции ожидают ускорения инфляции до 6,6 процента в декабре

"Экономики ЕС показали устойчивость, но нам необходимо помнить, что предстоят трудные времена. Высокие уровни инфляции будут сохраняться из-за цен на продовольствие и энергетику", — сказал он по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран Евросоюза в Праге.

Ле Мэр подчеркнул, что французские власти приняли обширный пакет мер по защите населения от роста цен на энергоресурсы. Правительство страны намерено придерживаться этой политики, в том числе, для защиты частного бизнеса, добавил глава Минфина.

В августе французский парламент принял два пакета экстренных мер для защиты покупательной способности населения. Они включают в себя индексацию социальных выплат на четыре процента с 1 июля, что позволит, по мнению правительства, справиться с ростом цен в стране на фоне увеличения инфляции, стабилизацию цен на электроэнергию и газ, рост дополнительных выплат госслужащим, скидку на топливо для населения в 30 евроцентов в сентябре-октябре и прочие.