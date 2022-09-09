БЕРЛИН, 9 сен — ПРАЙМ. В Германии ожидается обвальная рецессия, которая массово затронет предприятия и рабочие места, сообщил в пятницу заместитель председателя оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеман. Die Welt: этой осенью Германии грозит нашествие своих "желтых жилетов"

"Я убежден, что нам предстоит оползневая рецессия, которая погребёт массу компаний и рабочих мест. Эта рецессия будет далеко за пределами того, что мы видели до сих пор во время пандемии коронавируса. Мы окажемся в драматической ситуации уже просто потому, что больше не сможем сдерживать инфляцию в обозримом будущем", — сказал Линнеман в интервью изданию Welt.

Предпринимаемые правительством действия Линнеман считает недостаточными. Политику, по его словам, недавно позвонил пекарь, который в прошлом году к августу за 400 тысяч киловатт электричества заплатил 65 тысяч евро, а в этом году ему за тот же объем пришел счёт на более чем 200 тысяч евро.

"Можно ему конечно сказать: если будешь меньше расходовать, то мы возместим убытки. Но для среднего предпринимательства нужно больше поддержки", — подчеркнул Линнеман. Германия санкциями выстрелила себе в обе ноги, считает глава партии АдГ

Политик упомянул результаты опроса, проведенного мюнхенским Институтом экономических исследований Ifo ("Ифо"), по результатам которого каждое десятое предприятие в ФРГ останавливает или сокращает производство.

Ранее вице-канцлер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек ("Зеленые") сделал несколько противоречивых высказываний об опасности банкротства для компаний и предприятий на фоне энергокризиса, что вызвало волну негодования среди политиков и обычных граждан.

После начала специальной военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.