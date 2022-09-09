МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин выработали уникальную модель отношений между двумя странами, которая может стать примером для других государств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Путин отметил динамичное развитие отношений России и Таджикистана

В пятницу в Госдуме проходит встреча руководителей думских фракций со спикером парламента КНР Ли Чжаньшу.

"Наш руководитель Владимир Владимирович Путин и председатель КНР Си Цзиньпин выработали уникальную модель взаимоотношений между государствами, основанную на доверии и взаимном уважении. Их принципиальный не конфронтационный характер, опора на взаимную выгоду и развитие, а не конкуренцию, могут стать образцом для других государств", — подчеркнул парламентарий в ходе встречи.

Ли Чжаньшу по приглашению Володина находится с официальным визитом в РФ. Китайский парламентарий ранее принял участие в Восточном экономическом форуме, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.