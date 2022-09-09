МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Путин не планирует посещать похороны Елизаветы II, заявил Песков

"В середине дня, ближе к двум, у него запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Расскажем вам, какая будет тема, как мы это обычно делаем. Другие встречи у президента, но непубличного характера", — сказал Песков в пятницу.

Путин проведет совещание по экономическим вопросам на следующей неделе, также идет подготовка к визиту президента в Узбекистан, также сообщил Песков.

"На следующей неделе Путин, действительно, проведет совещания по экономическим вопросам", — сказал Песков.

Также от отметил, что сейчас ведется подготовка к рабочему визиту Путина в Узбекистан.

"Это очень важная будет поездка: это и саммит ШОС, и двусторонние российско-узбекистанские контакты на высшем уровне, и целый ряд двусторонок с участниками, а также целый ряд других встреч и мероприятий", — отметил Песков.