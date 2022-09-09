МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Вопрос о проведении голосования в День народного единства, 4 ноября, на освобожденных территориях в Донбассе должны решать сами граждане, которые живут на этих территориях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков оценил решение Прибалтики ограничить въезд россиянам

"Здесь я не знаю, здесь я опять же говорю, что главным образом это вопрос, который связан с волеизъявлением тех людей, которые живут на этой территории, на этих территориях", — сказал Песков журналистам.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что правильно провести голосование в Донбассе и на освобождённых территориях Украины в День народного единства 4 ноября, так как это историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира.