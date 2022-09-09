ХЕЛЬСИНКИ, 9 сен — ПРАЙМ. Евросоюз разрешит въезд россиянам по туристическим визам только по семейным обстоятельствам, а также журналистам, заявила Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон в ходе визита на финско-российскую границу на КПП Нуйямаа (Брусничное). Мероприятие транслировали финские СМИ. Песков рассказал об ответе России на визовые ограничения дипломатам

"Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским", — сказала она.

Йоханссон сообщила, что в пятницу Европейский совет примет ее предложение "полностью заморозить туристические визы для россиян". Она отметила, что начиная с утра понедельника, въезд в ЕС из России будет разрешен только людям, имеющим гуманитарную причину для въезда или имеющим семью в странах ЕС. В будущем также получить шенгенскую визу и право въезда смогут российские журналисты, добавила еврочиновница.

Она уточнила, что идея полной заморозки туристических виз принадлежит ей.

В Москве назвали предложения запретить выдачу шенгенских виз всем россиянам проявлением шовинизма и отметили, что такие заявления европейских политиков не останутся без ответа.