Евросоюз введет строгие ограничения на туристические визы для россиян
Еврокомиссар заявила о введении строгих ограничений на туристические визы ЕС для россиян
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 сен — ПРАЙМ. Евросоюз разрешит въезд россиянам по туристическим визам только по семейным обстоятельствам, а также журналистам, заявила Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон в ходе визита на финско-российскую границу на КПП Нуйямаа (Брусничное). Мероприятие транслировали финские СМИ.
"Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским", — сказала она.
Йоханссон сообщила, что в пятницу Европейский совет примет ее предложение "полностью заморозить туристические визы для россиян". Она отметила, что начиная с утра понедельника, въезд в ЕС из России будет разрешен только людям, имеющим гуманитарную причину для въезда или имеющим семью в странах ЕС. В будущем также получить шенгенскую визу и право въезда смогут российские журналисты, добавила еврочиновница.
Она уточнила, что идея полной заморозки туристических виз принадлежит ей.
В Москве назвали предложения запретить выдачу шенгенских виз всем россиянам проявлением шовинизма и отметили, что такие заявления европейских политиков не останутся без ответа.