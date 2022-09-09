МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. России и Китаю стоит совместно разработать меры эффективного реагирования на негативные последствия западных санкций, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Володин рассказал об уникальной модели отношений между Россией и Китаем

"Санкции Запада во главе с США уже в определенной степени негативно сказываются на нашем торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве. Я считаю, что мы можем подумать о мерах эффективного реагирования на эти санкции и их негативные последствия", — сказал Ли Чжаньшу.

По его словам, большинство китайских компаний с оптимизмом рассматривают потенциал российского рынка, несмотря на вызванные Западом трудности. "Мы должны укреплять их уверенность", — подчеркнул Ли Чжаньшу.

В частности, он предложил укрепить координацию в рамках имеющихся двусторонних механизмов, расширять взаимные расчеты в национальных валютах и задействовать механизмы регионального сотрудничества.

Ли Чжаньшу по приглашению Володина находится с официальным визитом в РФ. Китайский парламентарий ранее принял участие в Восточном экономическом форуме, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.