АНКАРА, 9 сен — ПРАЙМ. Выход российского зерна на мировые рынки позволит создать идеальную систему для поставок нуждающимся в Африке странам, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Песков заявил, что вторая часть зерновой сделки не исполняется

"Если начнет поступать российское зерно, мы организуем и соединим все это в определенную систему самым идеальным образом, пока не дойдем до этих бедных африканских стран, и отправим им это зерно и другие продукты. Я надеюсь открыто обсудить этот вопрос с Путиным. Потому что есть много стран, которые находятся в сложной ситуации, особенно в Африке, и нам нужно охватить эти страны и отправить им эти продукты как можно скорее", — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из балканского турне.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя на Восточном экономическом форуме ситуацию с вывозом украинского зерна, ранее говорил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной продовольственной программе ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.

Подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна прошло в Стамбуле 22 июля. Продуктовая сделка, заключенная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.