МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Греции составила 11,4% в годовом исчислении по итогам августа по сравнению с 11,6% месяцем ранее, сообщила греческая статистическая служба Elstat в пятницу. В ЕЦБ спрогнозировали высокую инфляцию в еврозоне в 2023 году

При этом в августе наблюдалась дефляция в 0,3%.

Больше всего за год цены выросли на природный газ — на 261,3%, за ним следуют дизельное топливо для отопления — 65,1% и электроэнергия, 38,5%. Твердое топливо подорожало на 11,4%.

Хлеб и крупы за год подорожали на 18,5%, мясо — на 17,1%, рыба — на 3,7%, молочные продукты и яйца — на 18%, масла и жиры — на 25,5%, фрукты — на 1,7%, овощи на — 7,9%, сахар, шоколад, конфеты, мороженое — на 6,3%, "прочие продукты питания" — на 11,4%, кофе, какао, чай — на 12,5%, минеральная вода и безалкогольные напитки и соки — на 5,5%, алкогольные напитки — на 4,3%.

Новые автомобили подорожали на 12,9%, автомобили с пробегом — на 15,9%, запчасти и аксессуары для автомобилей — на 8%, горюче-смазочные материалы — на 21,5%, техническое обслуживание и ремонт личного транспорта — на 2,2%.

Сильно подрожали транспортные услуги — услуги такси на 32,9%, билеты на самолет — на 71,4%, пассажирские перевозки морским транспортом на — 25,4%. Гостиницы и мотели стали дороже на 16,4%, туристические пакеты — на 12,6%, рестораны, кафе и кондитерские стали — на 5%, также сообщила Elstat.