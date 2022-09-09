ПРАГА, 9 сен — ПРАЙМ. Спад ВВП Евросоюза не является неизбежным, однако его риск увеличился, сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони на пресс-конференции, которая транслируется на сайте ЕК. В Германии опасаются "оползневой" рецессии зимой

"Рецессия не является неизбежной, но, честно говоря, ее риск очевидно вырос", — отметил он.