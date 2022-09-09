ХЕЛЬСИНКИ, 9 сен — ПРАЙМ. Совет Евросоюза одобрит в пятницу предложение полностью заморозить туристические визы для россиян, заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон. Она также добавила, что данное предложение принадлежит ей. Евросоюз введет строгие ограничения на туристические визы для россиян

"В пятницу Европейский совет одобрит мое предложение, которое полностью замораживает российские туристические визы", сказала она в ходе визита на финско-российскую границе на КПП Нуйямаа (Брусничное). Трансляцию брифинга вели финские СМИ.

Финский министр внутренних дел Криста Микконен, в свою очередь приветствовала единую линию Евросоюза по запрету туризма из России.

"Финляндия все время настаивала на совместном решении ЕС, потому что в противном случае русские смогли бы обойти более мягкие методы некоторых стран, и в этом случае российский туризм продолжился бы. Отдельные решения также привели бы к тому, к чему стремился (президент России Владимир) Путин, то есть к тому, что ЕС начал бы распадаться в санкционных решениях", — сказала финский министр.

Линия, занятая странами Балтии в отношении запрета туристических виз для россиян, также послужила стимулом для ЕС найти быстрое совместное решение, заявила Микконен.