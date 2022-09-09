ХЕЛЬСИНКИ, 9 сен — ПРАЙМ. Совет Евросоюза одобрит в пятницу предложение полностью заморозить туристические визы для россиян, заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон. Она также добавила, что данное предложение принадлежит ей.

*Демонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга

Евросоюз введет строгие ограничения на туристические визы для россиян

"В пятницу Европейский совет одобрит мое предложение, которое полностью замораживает российские туристические визы", сказала она в ходе визита на финско-российскую границе на КПП Нуйямаа (Брусничное). Трансляцию брифинга вели финские СМИ.

Финский министр внутренних дел Криста Микконен, в свою очередь приветствовала единую линию Евросоюза по запрету туризма из России.

"Финляндия все время настаивала на совместном решении ЕС, потому что в противном случае русские смогли бы обойти более мягкие методы некоторых стран, и в этом случае российский туризм продолжился бы. Отдельные решения также привели бы к тому, к чему стремился (президент России Владимир) Путин, то есть к тому, что ЕС начал бы распадаться в санкционных решениях", — сказала финский министр.

Линия, занятая странами Балтии в отношении запрета туристических виз для россиян, также послужила стимулом для ЕС найти быстрое совместное решение, заявила Микконен.