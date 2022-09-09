БЕРЛИН, 9 сен — ПРАЙМ. Германия не собирается контролировать инвестиции немецких компаний в экономику Китая, сообщил в пятницу спикер Минэкономики Германии Северин на брифинге журналистам. В Китае предложили России разработать меры реагирования на западные санкции

"То, что немецкие инвестиции в Китай подпадут под подозрение или будут поставлены под контроль, я не могу подтвердить", — ответил он на вопрос, планирует ли ФРГ проводить "скрининг" немецких предприятий, работающих в и с Китаем.

Политэкономическая целью Германии является, чтобы немецкие предприятия провели диверсификацию по отношению к своему внешнеэкономическому вкладу и источников поставок из стран, типа Китая, пояснил он.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники сообщило, что министерство экономики Германии изучает меры для сокращения зависимости немецкой экономики от Китая.