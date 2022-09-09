Евросоюз остановит упрощенный визовый режим для россиян с 12 сентября
ЕС опубликовал решение об остановке упрощенного визового режима с Россией с 12 сентября
Читать 1prime.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Решение о полной приостановке упрощенного визового режима между Евросоюзом и Россией опубликовано в официальном журнале ЕС в пятницу, оно официально начнет действовать с 12 сентября, следует из документа.
Совет Евросоюза в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией.
После начала действия решения к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.
В пятницу Еврокомиссия также планирует опубликовать свои рекомендации странам союза по действиям в отношении выдачи виз россиянам и пересмотра действительности уже выданных виз в новых условиях.