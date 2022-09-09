БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Решение о полной приостановке упрощенного визового режима между Евросоюзом и Россией опубликовано в официальном журнале ЕС в пятницу, оно официально начнет действовать с 12 сентября, следует из документа. Песков прокомментировал введение ЕС ограничений на туристические визы

Совет Евросоюза в пятницу окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией.

После начала действия решения к гражданам России будут применяться общие правила выдачи виз: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для запроса визы, время рассмотрения запроса увеличится.

В пятницу Еврокомиссия также планирует опубликовать свои рекомендации странам союза по действиям в отношении выдачи виз россиянам и пересмотра действительности уже выданных виз в новых условиях.