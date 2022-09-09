ВАРШАВА, 9 сен — ПРАЙМ. Польша и прибалтийские страны не будут пропускать в шенгенскую зону граждан России даже с визами, выданными третьими странами, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер на брифинге в пятницу. Евросоюз остановит упрощенный визовый режим для россиян с 12 сентября

"Помимо того, что Польша не выдает туристические визы россиянам, к сожалению, некоторые страны Европейского союза это до сих пор делают. Эстония, Литва, Латвия и Польша решили на гармонизацию определенных принципов перемещения этих граждан на основании этих виз через границы наших стран", — сказал он.

В качестве примера Мюллер привел немецкую шенгенскую визу. По его словам, такой документ, выданный гражданину России, не будет реализован во время пересечения российско-польской или российско-литовской границы.

"Короче говоря, мы хотим максимально затруднить пересечение границ Литвы Латвии, Эстонии и Польши гражданам России с туристическими визами других стран Европейского союза", — заключил он.

Мюллер также заявил, что россиян не будут пропускать и с территории Белоруссии. Отвечая на соответствующий вопрос, Мюллер заявил, что польские власти рассматривают границу с Белоруссией в качестве границы с Россией. "В данный момент это граница с Россией", — сказал он.

Кроме того, Мюллер посетовал, что некоторые страны Евросоюза продолжают выдавать россиянам туристические шенгенские визы. "Нам жаль, что Германия, Франция или другие страны Европейского союза не имеют смелости, чтобы полностью отменить туристические визы для россиян", — отметил он.

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что Эстония и другие граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения для поездок граждан России и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан.