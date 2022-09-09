МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Восточный экономический форум прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, было заключено много контрактов, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. "Пусть одумаются": Путин указал Западу на пути решения энергокризиса

"Он прошел на высоком уровне и с хорошими результатами, стал традиционным, много важных вопросов было поднято, много заключено контрактов, сделок, полезных переговоров проведено", — сказал Путин в ходе совещания.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке мероприятия.

VII ВЭФ проходил с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступало генеральным информационным партнером.