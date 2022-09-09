МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Число зарегистрированных безработных в России снизилось более чем на 10 тысяч — до 664,6 тысячи за период с 15 августа по 5 сентября, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Путин отметил минимальный уровень безработицы в России

В аппарате вице-премьера сообщили, что она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

"За период с 15 августа по 5 сентября 2022 года численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,4 тысячи человек и составила 664,6 тысячи человек. Численность зарегистрированных безработных по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников", – сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.

Также количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, с 15 августа по 5 сентября снизилось на 14,5 тысяч человек, до 128 тысяч человек, а число работников, находящихся в простое, – на девять тысяч, до 97 тысяч человек.

Как отметил на заседании министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" продолжается приём заявок от граждан на профессиональное обучение. Более 104 тысяч человек уже приступили к обучению, а завершили – свыше 56,2 тысячи. За последние три недели прошли обучение более 10 тысяч человек.