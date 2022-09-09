КИШИНЕВ, 9 сен — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Молдавии достигла 34,29% и превысила исходные расчеты Национального банка практически в шесть раз, сообщили в пятницу журналистам в Национальном бюро статистики (НБС). В Евросоюзе попросили ЕК представить предложения по ограничению цен на газ

"Годовая инфляция, с августа 2021 года по август 2022 года, достигла 34,29%, что в шесть раз выше целевого коридора Национального банка (5-6%). За отмеченный период продукты подорожали за год на 38,39%, непродовольственные товары – на 23,26%, а услуги – на 45,25%", — отметили в пресс-службе НБС.

Для сдерживания темпов инфляции Нацбанк Молдавии в августе повысил базовую ставку на 3 процентных пункта, до 21,5% годовых. В 2020 году Национальный банк Молдавии на фоне коронавируса с марта по ноябрь снизил базисную ставку с 5,5% до 2,65%. В июле прошлого года базисная ставка была увеличена до 3,65%, а в декабре – до 6,5%, в январе этого года — до 8,5%, в феврале — до 10,5%, в марте — до 12,5%, в мае — до 15,5%, в июне — до 18,5%.

Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране. Акции протеста, начавшиеся в Кишиневе, продолжились и в других населенных пунктах республики, в том числе в Гагаузской автономии.