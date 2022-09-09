БУДАПЕШТ, 9 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал венгерским журналистам, что задал представителю Еврокомисии вопрос о том, как долго Брюссель намеревается продолжать санкционную политику, поскольку Европа ее продолжения "долго не выдержит". Трансляция велась в его аккаунте в соцсетях. Франция выступила за продолжение санкционной политики против России

"Я на сегодняшнем заседании задал комиссару из ЕК четкий вопрос, разумеется, ждал ответа и, конечно, его не получил. Как долго Евросоюз, Брюссель собирается продолжать эту санкционную политику? Потому что Европа долго не выдержит эту санкционную политику, которая… полностью противоречит интересам Европы", — заявил он.

По его словам, когда Брюссель начинал санкционную политику, он "ожидал, что она будет успешной", но получилось "совершенно по-другому, санкции провалились".