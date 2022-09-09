МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Росстат третий месяц подряд фиксирует дефляцию в РФ: в августе она ускорилась до 0,52% с 0,39% и 0,35% в июле и июне соответственно, следует из данных статистического ведомства. Недельная дефляция в России немного замедлилась

В годовом выражении рост цен в августе замедлился до 14,3% с 15,1% в июле.

"В августе 2022 года по сравнению с июлем 2022 года индекс потребительских цен составил 99,48%, по сравнению с декабрем 2021 года — 110,4%", — говорится в сообщении.

Месячная дефляция в августе нередкое явление для России, однако снижение цен в месячном выражении три летних месяца подряд фиксируется впервые за историю наблюдений. Последний раз дефляция три месяца подряд была в России в 2011 году, тогда цены снижались с июля по сентябрь.

В среду президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, говорил, что инфляция в России по итогам года будет на уровне 12%. Он также высказал оценки некоторых экспертов, которые говорят, что в первом-втором квартале следующего года инфляция может выйти на показатели в 5-6%, или даже 4%.