МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Спад ВВП России во втором квартале 2022 года составил 4,1%, свидетельствуют данные Росстата. Дефляция в России в августе ускорилась до 0,52%

Статистическое ведомство в пятницу опубликовало первую оценку о производстве ВВП во втором квартале 2022 года, предварительная была опубликована в августе — тогда Росстат оценивал снижение в 4%.

"Объем ВВП России за II квартал 2022 года составил в текущих ценах 34663,6 миллиарда рублей. Индекс физического объема ВВП относительно II квартала 2021 года составил 95,9%, относительно I квартала 2022 года — 100,6%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2022 года по отношению ко II кварталу 2021 года составил 117,0%", — говорится в сообщении ведомства.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, говорил, что спад экономики России в текущем году будет незначительный — 2% или чуть больше.

Министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах ВЭФ говорил журналистам, что, по оценке министерства, снижение ВВП в текущем году составит 2,9%, а в 2023 — 0,9%.