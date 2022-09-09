БЕЛГРАД, 9 сен — ПРАЙМ. Признания самопровозглашенной республики Косово Белградом не будет, нужен компромисс, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава МИД Венгрии назвал лимит цен на российский газ абсурдом

По его словам, Сербия всегда готова к компромиссным решениям, однако признания Косово точно не состоится.

"Разговор о будущем Сербии, никакого признания Косово не будет! Прямо сейчас разговариваем со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком и с советниками по внешней политике и политике безопасности Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером, всегда готов к компромиссным решениям, согласно конституции Сербии и резолюции 1244 Совбеза ООН", — написал Вучич в Instagram* и разместил фото со встречи.

Администрация сербского лидера сообщила в пятницу, что на утро субботы он назначил заседание Совета национальной безопасности, главной темой которого станет ситуация в Косово и Метохии.

Белград и Приштина при посредничестве ЕС достигли 27 августа компромисса о въезде и выезде сербов и албанцев из центральной Сербии в Косово и Метохию с сербскими и косовоалбанскими удостоверениями личности. При этом на КПП размещены разъяснения, что использование личных документов, выданных со стороны Приштины, производится исключительно из практических соображений ради облегчения положения отдельных лиц и не может трактоваться как признание Белградом провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.

При этом власти в Приштине требуют от местных сербов до 31 октября перерегистрировать автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS.

Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 года запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

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