ВАШИНГТОН, 9 сен — ПРАЙМ. В пятницу завершился период, когда руководители Федеральной резервной системы США могли делать публичные заявления в преддверии заседания по денежно-кредитной политике, которое состоится 20 и 21 сентября. Управляющие ФРС в своих комментариях призывали к очередному масштабному повышению процентных ставок в целях обуздания инфляции, сообщает агентство Рейтер. ФРС вполне может повысить ставки, заявил президент резервного банка Чикаго

"На основании того, что мне известно сегодня, я поддерживаю значительное повышение ставок на следующем заседании, чтобы довести их до того уровня, который будет ограничивать спрос", — заявил один из управляющих Кристофер Уоллер.

Хотя он не сделал явного призыва к очередному повышению ставок на 75 б.п. на сентябрьском заседании ФРС, его комментарии соответствуют этому. Уоллер отметил, что он не был уверен, что "инфляция существенно и устойчиво снижается", хотя опасения относительно рецессии в экономике ослабевают.

Как и другие руководители ФРС, Уоллер сказал, что хотя рост цен на товары замедлился, не ясно, когда замедлится рост стоимости услуг. По его словам, рост арендной платы продолжает толкать инфляцию вверх.

Руководители ФРС во вторник увидят последние перед заседанием данные по инфляции в США. Однако на этой неделе они дали понять, что отдельный отчет не будет иметь особой важности, и подчеркнули свое намерение продолжить повышать ставки до тех пор, пока не будет наблюдаться устойчивого снижения инфляции, которая достигает 40-летних максимумов.

Экономика несколько замедлилась под влиянием агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, а именно повышения ставок на 225 б.п. с начала года, однако рынок труда по-прежнему силен и экономический рост в целом усилился после затишья в первом полугодии.

"Я думаю, что решение относительно денежно-кредитной политики на нашем следующем заседании будет однозначным. Сейчас нет противоречий между целями ФРС в отношении занятости и темпов роста цен, поэтому мы продолжим агрессивную борьбу с инфляцией. — отметил Уоллер. — Инфляция имеет повсеместный характер из-за сильного спроса и только начала замедляться".

Трейдеры на рынке фьючерсов на процентные ставки ФРС видят примерно 90%-ную вероятность повышения ставок на 75 б.п. на сентябрьском заседании. Такое повышение было бы третьим по счету и подняло бы ставки по федеральным фондам выше 3,00% впервые с 2008 года.

Президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард в интервью для Bloomberg повторил свой призыв к повышению ставок на 75 б.п. на заседании в этом месяце, сказав, что недавние данные, указывающие на продолжение сильного роста занятости, побудили его "еще сильнее склониться" к более значительному повышению стоимости заимствований.

ДАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ

Президент ФРС-Канзас-Сити Эстер Джордж не указала, какому повышению ставок она отдает предпочтение на следующем заседании, но отметила, что поддерживает "постоянство и целесообразность, нежели скорость".

Между тем Уоллер отметил, что было бы ошибкой, если бы ФРС сейчас много говорила о курсе политики, потому что поступающие данные могут быстро изменить ожидания.

Экономисты и инвесторы ожидают, что ФРС прекратит повышать ставки, когда они немного превысит 4,00%.

Однако "если инфляция не замедлится или продолжит ускоряться в этом году, то, на мой взгляд, ставки должны быть подняты выше 4,0%, — заметил Уоллер. — Если инфляция внезапно замедлится, то ставка может быть повышена до чуть менее 4%".