ООН, 9 сен — ПРАЙМ. Совместный координационный центр разрешил выход в субботу из украинских портов восьми судам с продовольствием в рамках "продуктовой сделки", сообщает СКЦ. Захарова заявила, что Африка ждет российское зерно

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход шести судов (10 сентября – ред.), перевозящих в общей сложности 96 181 тонну зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно EAUBONNE отправится из Одессы в Испанию с 32 794 тоннами кукурузы, 13 853 тоннами пшеницы и 10 853 тоннами ячменя. Корабль КАН 2 повезет из Одессы в Ливию 11 000 тонн кукурузы и 2 981 тонну ячменя. Судно MAGNOLIA отправится из Черноморска в Турцию и доставит 6600 тонн подсолнечного масла. Корабль BRIZA пойдет из Черноморска в Грецию с 6500 тонн кукурузы. Корабль PRINCESS AMNAH повезет из Черноморска в Италию 6000 тонн пшеницы. Корабль LADY SHAM пойдет из Одессы в Италию с 5600 тонн семян подсолнечника.

Кроме того ожидается планировавшееся на сегодня, но отложенное на завтра отплытие еще двух судов: A-LINE из Черноморска в Египет с 10 700 тонн кукурузы и LUCKY из Южного в Грецию с 6000 тонн кукурузы и 4400 тоннами ячменя.

"По состоянию на 9 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 2 463 991 тонну", — говорится в тексте. Всего на данный момент разрешено 237 рейсов (129 в направлении украинских портов и 108 из украинских портов), отмечает СКЦ.