КИШИНЕВ, 10 сен — ПРАЙМ. Для жителей Молдавии наступили худшие времена за последние два десятилетия, а не хорошие, как обещали пришедшие к власти, заявил в субботу бывший президент страны Игорь Додон. Власти Молдавии выделят населению компенсации на газ из западных грантов

Экс-глава республики опубликовал в своем блоге комментарий в связи обнародованной статистикой по инфляции и росту цен на продукты, товары и услуги. Согласно официальным данным, годовая инфляция в августе достигла 34,3%, а продовольствие подорожало на 38,4%.

"Для населения наступили худшие времена за последние два десятилетия, а не хорошие, как обещали пришедшие к власти. Из-за отсутствия какой-либо здравой антиинфляционной политики Молдавия по-прежнему сохраняет "инфляционное первенство" среди стран региона. Для сравнения: годовая инфляция в августе в еврозоне составила 9,1%, на Украине — 23,8%", — отметил Додон.

Политик констатировал, что уровень жизни в стране продолжает снижаться, а основные источники доходов населения обесцениваются из-за высокой инфляции.

"Быстрыми темпами снижается покупательная способность заработной платы, которая остается основным источником доходов большинства семей. Если в 4-м квартале прошло года реальная зарплата сократилась на 1,3%, то в 1-м квартале нынешнего года — на 5,2%, а во 2-м — на 11,3%. Вот что уже почувствовало большинство наших граждан — опустошение своих кошельков и бюджетов из-за нескончаемого роста цен", — написал Додон.

Экс-президент находится под домашним арестом. Политика задержали в конце мая выдвинули ему обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Додон заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Прокуроры несколько раз продлевали политику меру пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток.

Молдавия переживает энергетический и экономический кризисы из-за роста цен на энергоресурсы и инфляции. Центральные власти республики предпринимают попытки для обеспечения страны дровами, углем и мазутом. В начале августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 леев до 23 леев за кубометр (с 96 центов до 1,2 доллара).

На фоне кризиса в стране проходят антиправительственные акции протеста.