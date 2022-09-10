АНКАРА, 10 сен — ПРАЙМ. Из портов Украины на сегодняшний день вышли 105 кораблей в рамках продуктовой сделки, объем вывезенной пшеницы приблизился к 2,5 миллиона тонн, сообщило агентство Anadolu. Захарова заявила, что Африка ждет российское зерно

"C момента вступления в силу соглашения о формировании коридора для безопасной транспортировки сельхозпродукции из портов Украины через него проследовало 105 кораблей, а объем вывезенной по маршруту пшеницы приблизился к 2,5 миллиона тонн", — передает агентство.

Уточняется, что в настоящее время отгрузка зерна в портах Украины продолжается в плановом порядке под контролем Совместного координационного центра.

Президент России Владимир Путин, комментируя на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) ситуацию с вывозом украинского зерна, заявил, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, в очередной раз обманывая развивающиеся страны. Путин сообщил, что практически все зерно, вывезенное с территории Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в ЕС. По его словам, по Всемирной программе продовольствия ООН только два судна из 87 были направлены в нуждающиеся страны.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.