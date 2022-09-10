БЕРЛИН, 10 сен — ПРАЙМ. Германию ожидает продолжительный спад экономики и стагфляция, а государство не сможет спасти все предприятия, заявил в субботу президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратчер. Додон заявил, что для жителей Молдавии наступили худшие времена

"Рецессия будет неизбежна, мы уже находимся в спаде (…) Мы должны настроиться на несколько лет стагфляции", — сказал он в интервью агентству RND.

На взгляд эксперта, текущие прогнозы дают негативный сценарий, и "спасти" все предприятия государству не под силу.

"Меня беспокоит не столько то, что будет сокращение в следующие два квартала, сколько то, что после этого не будет восстановления", — добавил он.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.