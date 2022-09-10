АФИНЫ, 10 сен — ПРАЙМ. Правительство Греции окажет меры прямой поддержки населению ввиду ухудшения экономической ситуации из-за роста цен и энергетического кризиса — около 2,3 миллиона наиболее уязвимых граждан получат в декабре по 250 евро, увеличатся пособия на отопление, будут приняты меры по снижению стоимости топлива, увеличивается жилищное пособие для студентов, сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. В Молдавии заявили о риске прекращения поставок топлива "Газпромом"

Мицотакис вновь обвинил Москву в желании превратить энергетическую нестабильность в политическую нестабильность. По его словам, необходимо найти способ защитить уязвимые домохозяйства, но не поддаваться энергетическому шантажу.

"Решение будет недостаточным, если оно не будет европейским. Я рад, что даже с опозданием Брюссель, кажется, движется в направлении предложений Афин", — сказал Мицотакис в программной речи в Салониках в рамках открытия 86-й Международной выставки, которую показало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT.

Он объявил восемь мер разовой поддержки населения.

"Около 2,3 миллиона наиболее уязвимых граждан получат в декабре по 250 евро. Это малообеспеченные пенсионеры, незастрахованные пожилые люди, инвалиды и длительное время безработные. Получатели минимального гарантированного дохода получат второе такое пособие", — сказал Мицотакис.

По его словам, пособие на жилье для студентов увеличивается с 1000 до 1500 евро и до 2000 евро на человека, если студенты снимают жильё вместе.

На 300 миллионов евро увеличиваются пособия на отопление, их смогут получить 1,3 миллиона домохозяйств. Рассматривается специальное вмешательство на рынке, которое снизит стоимость солярки для отопления для всех греческих потребителей, сообщил премьер. Сельскохозяйственному сектору будет выплачена чрезвычайная помощь — на покрытие роста стоимости удобрений 60 миллионов евро и 89 миллионов евро на повышенные цены на корма для животных, сообщил премьер.

Среди мер — финансирование установки фотоэлектрических элементов в домохозяйствах, расширение программы замены старых устройств. "Мы профинансируем установку 250 тысяч небольших фотоэлектрических элементов на крышах домов, предприятий и сельских организаций", — сказал он.

"Программа "Туризм для всех" дополнительно включит 200 тысяч человек", — сообщил Мицотакис.

Будет также повышена заработная плата в вооружённых силах. В целях создания постоянных рабочих мест все компании, переводящие контракты с неполного рабочего дня в постоянные, будут освобождены от 40% взносов в соцфонды за сотрудников, сообщил Мицотакис.

Он объявил ряд других мер, которые будут действовать постоянно. Страховые взносы уменьшаются, отменяется для всех специальный сбор солидарности отменяется, отменяется сбор в Фонд обеспечения работников, в государственном секторе вводятся поощрения за достижение целей и повышаются пенсии 1 миллиона пенсионеров на 6% в этом году.

"Налог солидарности отменен навсегда, облегчение для 2,7 миллионов налогоплательщиков", — сказал Мицотакис. Эксперт спрогнозировал стагфляцию и экономический спад в Германии

С 1 мая 2023 года будет вновь повышена минимальная заработная плата. С 1 января 2023 года будет реформирована заработная плата врачей Национальной системы здравоохранения с увеличением базового оклада и надбавок к ответственности. Прибавка составит в среднем 10% от их общей зарплаты и коснётся 20 тысяч медработников.

Для поддержки семьи пособие по беременности и материнству работающим в частном секторе немедленно продлевается с 6 до 9 месяцев. Льготный НДС будет действовать до июня 2023 года, сообщил премьер.

Мицотакис также вновь заявил, что не намерен проводить досрочные выборы, выборы пройдут в конце четырехлетнего периода работы правительства.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.