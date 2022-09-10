АФИНЫ, 10 сен — ПРАЙМ. В Греции вдвое — до 500 тысяч евро — вырастет стоимость "золотой визы" для иностранных инвесторов, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис. Премьер Греции объявил новые меры поддержки населения из-за кризиса

"Чтобы увеличить доступную недвижимость для греков, сейчас мы увеличиваем лимит инвестиций для выдачи вида на жительство Golden Visa с 250 тысяч до 500 тысяч евро", — сказал Мицотакис, выступая с программной речью в Салониках в рамках открытия 86-й Международной выставки.

Он сообщил также, что государство будет предлагать свои простаивающие активы частным застройщикам.

"Они будут строить современные дома за свой счет. Половина будет сдана в аренду по низкой арендной плате новым арендаторам, а остальные будут использоваться в коммерческих целях частными лицами. Инструмент, который обычно используется во многих крупных европейских городах, имеющих аналогичные жилищные проблемы", — сказал Мицотакис.