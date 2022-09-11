МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Период низкой инфляции в мире, которая обеспечивалась дешевым экспортом из России и Китая, окончательно завершится, отмечают аналитики Credit Suisse. По их оценке, глобальной экономике потребуется ответить на вызовы новых альянсов (Россия-Китай и ТРИКС) и обеспечить инвестициями технологический суверенитет стран Запада, осознанно увеличив темпы инфляции. Агентство "Прайм" опросило экспертов на предмет того, правы ли швейцарцы с такой оценкой и что будет дорожать?

ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

"В цене вырастут все товары, что производятся в развивающихся странах — энергоресурсы, продовольствие и китайские товары массового потребления", — настаивает экономист Егор Клопенко. Зато, по его мнению, может снизится цена на услуги из-за падения спроса. "Потолок" раздора: российский газ вбил еще один кол в единство Евросоюза

И все потому, что эпоха низких цен последних десятилетий в развитых странах была обеспечена за счет третьих стран: низкой стоимости производства в Китае, дешевых энергоресурсов из России и притока мигрантов. Сейчас все поменялось: стоимость рабочей силы в КНР выросла, а уж о ценах на энергосырье и говорить не приходится.

С ним согласен исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов: "Сейчас из всех бонусов остался только труд мигрантов". Но этого мало. Так что мир ходит в инфляционную спираль, когда ключевые валюты дешевеют, а ресурсы дорожают, а дальше дорожают все товары. Справиться с этим, по его словам, можно через поднятие ставки кредитования центральными банками, но одновременно это вызовет снижение экономической активности и падение ВВП. Компенсируют такие потери производители опять же путем повышения цен.

ДОЛГО НЕ ПРОДЛИТСЯ

"Усиление протекционизма, логистические проблемы, рост цен на продовольствие и энергоносители, безусловно, осложняют борьбу с ростом цен, но говорить о вступлении в какую-то новую продолжительную эпоху высокой инфляции пока все-таки преждевременно", — пояснил агентству "Прайм" профессор РЭШ Валерий Черноокий.

А все потому, по его словам, что многие из этих факторов являются кратковременными: в ближайшие годы ситуация на рынке сырья и с глобальными цепочками поставок может кардинально измениться.

ИНФЛЯЦИЯ ВОЗНИКЛА НЕ ВЧЕРА

Доцента экономического факультета РУДН Сергей Черников убежден, что швейцарские аналитики заявили об очевидном — инфляция стала расти год назад до всех нынешних политических проблем. "Причём эксперты из Credit Suisse обошли тему "количественных смягчений" в США, упомянув только, что страна на них обогатилась", — подчеркнул Черников. Пустота дороже газа: во сколько ЕС обходится остановленный "Северный поток"

А между тем, по его мнению, инфляционные проблемы мира уходят корнями именно сюда. Ведь общеизвестно, что если страна безудержно печатает деньги, то там не за горами рост цен.

С ним согласна доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова: "Тенденции, способствовавшие росту глобальной инфляции, появились еще несколько лет назад".

Еще до пандемии условия международной торговли претерпевали существенные изменения: устойчивые связи и международные союзы ослабели, участились торговые войны (например, между США и Китаем). Все это отразилось на динамике цен. И дальше, по ее мнению, ситуация будет усугубляться хотя бы потому, что цены на энергоносители останутся на высоком уровне.