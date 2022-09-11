АФИНЫ, 11 сен — ПРАЙМ. Страны Европы осознавали негативные последствия для своей экономики от введения антироссийских санкций, но не намерены менять свою стратегию, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на пресс-конференции в Салониках. Die Welt: Европу постигнет судьба Древнего Рима

Журналист заметил, что принятые против России санкции "возвращаются бумерангом и бьют по экономике европейских стран", и поинтересовался, до каких пределов готова идти Европа и не собирается ли Европа найти с Россией, как остановить энергетическую войну, иначе все дойдет до полной нестабильности.

"С первого момента, как мы вводили санкции против России, которые чрезвычайно широкие, я бы сказал, что это самые серьезные санкции из когда-либо принимавшихся, мы знали, что одновременно мы подвергаем наши общества сложному процессу. Но мы предупредили, что это цена нашего выбора", — сказал Мицотакис.

По его словам, все осознавали, что "Россия может использовать газ как оружие" и потому заявили о необходимости избавить Европу от зависимости от российского газа как можно скорее.

"Я думаю, что этот процесс нельзя повернуть", — сказал он.

По его словам, он не видит возможности для изменения такой стратегии, если даже кто-то предложит это.