БЕРЛИН, 11 сен — ПРАЙМ. Пик инфляции может быть достигнут в декабре и превысить 10%, заявил в воскресенье президент Бундесбанка и член управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель. В Германии спрогнозировали рост числа бездомных из-за ценового кризиса

"В настоящее время мы здесь наблюдаем пик в декабре, который превысит десять процентов", — сообщил Нагель в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По мнению главы Бундесбанка, необходимо дальнейшее повышение процентной ставки в течение следующих нескольких месяцев, так как уровень инфляции слишком высок. Нагель не исключил снижения темпов роста экономики и рецессию.

"В конечном итоге однако стабильные цены гораздо важнее для среднесрочного и долгосрочного роста и хороших экономических перспектив для еврозоны", — подчеркнул он.

В прошедший четверг Европейский центральный банк впервые в истории повысил базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов — до 1,25% с 0,5%. ЕЦБ также заявил, что повышение ставки возможно и на следующих заседаниях. В данный момент рынки оценивают решение европейского регулятора.