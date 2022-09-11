МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Короля Великобритании Карл III официально провозгласили новым правящим монархом заморской территории Великобритании Гибралтара. Карл III официально провозглашен королем Австралии

Ранее Карл III был официально провозглашен новым монархом Великобритании на совете престолонаследия.

"Мы провозглашаем, что принц Карл Филип Артур Георг теперь… стал нашим единственным законным и правомерным… (королем — ред.) Карлом Третьим", — заявил губернатор Гибралтара Дэвид Стил на торжественной церемонии. Трансляцию вела местная телерадиокомпания GBC News.

В четверг королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

Принц Чарльз стал следующим монархом, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта