МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Московская биржа в понедельник предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц, следует сообщения торговой площадки.

Московская биржа

Мосбиржа расширила число акций, недоступных для КИК недружественных стран

Банк России после начала спецоперации на Украине и на фоне западных санкций принял меры для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг и вывода средств с российского финансового рынка. Так, с 28 февраля был введен временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов.

По указу президента России Владимира Путина в марте был подготовлен документ по утверждению перечня иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия. В список вошли: все страны — члены ЕС, а также Австралия, Великобритания, Исландия, Норвегия, Канада, Новая Зеландия, США, Украина, Япония и другие страны и территории.

"С 12 сентября 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо/репо с ЦК с акциями и облигациями", — сообщала биржа.

С 15 августа 2022 года Московская биржа предоставила возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

Клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий, поясняла биржа.

При этом Московская биржа опубликовала список из 53 акций, сделки с которыми останутся недоступны для компаний россиян из недружественных стран, в список акций вошли в том числе "Русгидро", "Россети", "Сургутнефтегаз", "Норникель", "Татнефть", "Башнефть", следует из сообщения на сайте торговой площадки.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Виталий Манжос из "Алго Капитал" отмечает, что ожидаемый допуск к торгам на российском рынке акций нерезидентов из стран, не являющихся недружественными, состоится "со второго захода". Ранее реализация этого шага предполагалась в начале сентября. "Однако уже объявленное решение было перенесено на более поздний срок. На фоне указанных новостей мы наблюдали целых две волны распродаж на российском рынке акций", — уточняет эксперт.

"Таким образом, указанный фактор уже дважды отыгран рынком и включен в текущую стоимость акций российских компаний. Скорее всего, он уже не окажет серьезного давления на индекс Мосбиржи в начале следующей недели", — считает Манжос.

Вовсе не факт, что все участники биржевых торгов, вновь допущенные к совершению сделок, захотят продать свои акции по любой текущей цене, дополняет эксперт. "Вероятно, часть из них предпочтет подождать более высокого курса. С учетом указанных соображений участникам российских биржевых торгов не стоит предпринимать каких-то специальных мер в связи с предстоящим возвратом части нерезидентов на фондовый рынок. Складывающаяся ситуация не гарантирует резкой просадки рынка в начале следующей недели", — предполагает Манжос.

"Российские участники рынка опасаются продаж со стороны нерезидентов, поэтому мы можем наблюдать некоторые спекулятивные продажи в преддверии допуска нерезидентов к торгам 12 сентября. Ранее мы наблюдали допуск на рынок облигаций, который не сопровождался масштабными продажами. В первую очередь, просесть могут бумаги 2 и 3 эшелона. Однако, внутренние инвесторы настроены на разворот рынка акций, поэтому вероятно увидим откуп на возможной просадке", — полагает Мария Лукина из банка "Зенит".

Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест" считает, что появление дополнительных участников торгов из числа, так называемых "дружественных нерезидентов", в базовом понимании российских участников рынка предполагает дополнительную распродажу российских активов и покупку американских долларов, но, по мнению эксперта, страхи появления данных участников рынка крайне преувеличены.

"Мы не знаем истинных намерений данных инвесторов и их инвестиционных горизонтов мы себе представить не можем. Да, вполне возможно, что некоторые из них, захотят снизить долю российских активов в своих портфелях, но определить полностью до одного рубля весь объём данного предложения российских акций не представляется возможным в данный момент", — поясняет эксперт.

Блинов предполагает, что если принять на веру тот тезис, что российские акции сейчас стоят "недорого", то есть реальный смысл покупать и тогда у наших "дружественных нерезидентов" есть реальное окно возможностей для вхождения в российский фондовый рынок. "Но с учётом того, что они возвращаются, нужно делать поправку на ветер. Какой именно будет ветер, мы увидим уже в конце следующей недели", — заключает он.

Также сообщается, что с понедельника Московская биржа расширяет время валютных и фондовых торгов, возвращая утреннюю и вечернюю сессию соответственно, торги на срочном рынке также удлиняются — за счет утренней сессии.

Регламент проведения торгов на Мосбирже был изменен в феврале текущего года после начала спецоперации на Украине в связи с обвалом котировок для снижения резко подскочившей волатильности и стабилизации ситуации на рынках.

С 12 сентября валютные торги будут проводиться в следующем режиме: 6.50-7.00 мск — аукцион открытия, 7.00-19.00 мск — торговый период. Аукцион открытия позволяет на основе первых заявок определить адекватную цену открытия торгового периода. Таким образом, на валютном рынке торги будут продолжаться в течение 12 часов.

Фондовые торги с понедельника будут проводиться в следующем режиме: 9.50-18.50 мск — основная торговая сессия, при этом с 9.50 до 10.00 — аукцион открытия, с 10.00 до 18.40 — торговый период, а с 18.40 до 18.50 — аукцион закрытия. Затем с 19.00 до 23.50 будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 — аукцион открытия. То есть суммарно торги будут продолжаться в течение 14 часов.

Торги на срочном рынке с понедельника будут проводиться в следующем режиме: 9.00-10.00 мск — утренняя торговая сессия, 10.00-19.00 — основная торговая сессия, 19.05-23.50 — вечерняя торговая сессия. То есть суммарно торги будут продолжаться почти 15 часов.

Мосбиржа по решению ЦБ не проводила в фондовой секции торги облигациями с 28 февраля по 18 марта, акциями — с 28 февраля по 23 марта.

Возобновление фондовых торгов происходило с некоторыми ограничениями по инструментам и времени проведения в первые несколько дней, после чего они установились в интервале 9.50-18.50 мск. До указанных приостановок торги акциями начинались в 7.00 мск и проходили до 23.50 мск, торги облигациями при этом проходили с 10.00 мск.

На валютных торгах перерывов в несколько дней не было, с 28 февраля были отменены утренние (с 7.00 до 10.00) и вечерние (с 19.00 до 23.50) торги, торговый период был сокращен до 10.00-19.00 мск.