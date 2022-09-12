МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Московская биржа в понедельник предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц, следует сообщения торговой площадки. Мосбиржа расширила число акций, недоступных для КИК недружественных стран

Банк России после начала спецоперации на Украине и на фоне западных санкций принял меры для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг и вывода средств с российского финансового рынка. Так, с 28 февраля был введен временный запрет для брокеров на исполнение сделок по продаже ценных бумаг по поручению нерезидентов.

По указу президента России Владимира Путина в марте был подготовлен документ по утверждению перечня иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия. В список вошли: все страны — члены ЕС, а также Австралия, Великобритания, Исландия, Норвегия, Канада, Новая Зеландия, США, Украина, Япония и другие страны и территории.

"С 12 сентября 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо/репо с ЦК с акциями и облигациями", — сообщала биржа.

С 15 августа 2022 года Московская биржа предоставила возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

Клиенты-нерезиденты, связанные с недружественными государствами, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц смогут совершать операции с акциями, кроме акций стратегических и ряда иных предприятий, поясняла биржа.

При этом Московская биржа опубликовала список из 53 акций, сделки с которыми останутся недоступны для компаний россиян из недружественных стран, в список акций вошли в том числе "Русгидро", "Россети", "Сургутнефтегаз", "Норникель", "Татнефть", "Башнефть", следует из сообщения на сайте торговой площадки.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Виталий Манжос из "Алго Капитал" отмечает, что ожидаемый допуск к торгам на российском рынке акций нерезидентов из стран, не являющихся недружественными, состоится "со второго захода". Ранее реализация этого шага предполагалась в начале сентября. "Однако уже объявленное решение было перенесено на более поздний срок. На фоне указанных новостей мы наблюдали целых две волны распродаж на российском рынке акций", — уточняет эксперт.

"Таким образом, указанный фактор уже дважды отыгран рынком и включен в текущую стоимость акций российских компаний. Скорее всего, он уже не окажет серьезного давления на индекс Мосбиржи в начале следующей недели", — считает Манжос.

Вовсе не факт, что все участники биржевых торгов, вновь допущенные к совершению сделок, захотят продать свои акции по любой текущей цене, дополняет эксперт. "Вероятно, часть из них предпочтет подождать более высокого курса. С учетом указанных соображений участникам российских биржевых торгов не стоит предпринимать каких-то специальных мер в связи с предстоящим возвратом части нерезидентов на фондовый рынок. Складывающаяся ситуация не гарантирует резкой просадки рынка в начале следующей недели", — предполагает Манжос.

"Российские участники рынка опасаются продаж со стороны нерезидентов, поэтому мы можем наблюдать некоторые спекулятивные продажи в преддверии допуска нерезидентов к торгам 12 сентября. Ранее мы наблюдали допуск на рынок облигаций, который не сопровождался масштабными продажами. В первую очередь, просесть могут бумаги 2 и 3 эшелона. Однако, внутренние инвесторы настроены на разворот рынка акций, поэтому вероятно увидим откуп на возможной просадке", — полагает Мария Лукина из банка "Зенит".

Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест" считает, что появление дополнительных участников торгов из числа, так называемых "дружественных нерезидентов", в базовом понимании российских участников рынка предполагает дополнительную распродажу российских активов и покупку американских долларов, но, по мнению эксперта, страхи появления данных участников рынка крайне преувеличены.

"Мы не знаем истинных намерений данных инвесторов и их инвестиционных горизонтов мы себе представить не можем. Да, вполне возможно, что некоторые из них, захотят снизить долю российских активов в своих портфелях, но определить полностью до одного рубля весь объём данного предложения российских акций не представляется возможным в данный момент", — поясняет эксперт.

Блинов предполагает, что если принять на веру тот тезис, что российские акции сейчас стоят "недорого", то есть реальный смысл покупать и тогда у наших "дружественных нерезидентов" есть реальное окно возможностей для вхождения в российский фондовый рынок. "Но с учётом того, что они возвращаются, нужно делать поправку на ветер. Какой именно будет ветер, мы увидим уже в конце следующей недели", — заключает он.

Также сообщается, что с понедельника Московская биржа расширяет время валютных и фондовых торгов, возвращая утреннюю и вечернюю сессию соответственно, торги на срочном рынке также удлиняются — за счет утренней сессии.

Регламент проведения торгов на Мосбирже был изменен в феврале текущего года после начала спецоперации на Украине в связи с обвалом котировок для снижения резко подскочившей волатильности и стабилизации ситуации на рынках.

С 12 сентября валютные торги будут проводиться в следующем режиме: 6.50-7.00 мск — аукцион открытия, 7.00-19.00 мск — торговый период. Аукцион открытия позволяет на основе первых заявок определить адекватную цену открытия торгового периода. Таким образом, на валютном рынке торги будут продолжаться в течение 12 часов.

Фондовые торги с понедельника будут проводиться в следующем режиме: 9.50-18.50 мск — основная торговая сессия, при этом с 9.50 до 10.00 — аукцион открытия, с 10.00 до 18.40 — торговый период, а с 18.40 до 18.50 — аукцион закрытия. Затем с 19.00 до 23.50 будет вечерняя торговая сессия, при этом с 19.00 до 19.05 — аукцион открытия. То есть суммарно торги будут продолжаться в течение 14 часов.

Торги на срочном рынке с понедельника будут проводиться в следующем режиме: 9.00-10.00 мск — утренняя торговая сессия, 10.00-19.00 — основная торговая сессия, 19.05-23.50 — вечерняя торговая сессия. То есть суммарно торги будут продолжаться почти 15 часов.

Мосбиржа по решению ЦБ не проводила в фондовой секции торги облигациями с 28 февраля по 18 марта, акциями — с 28 февраля по 23 марта.

Возобновление фондовых торгов происходило с некоторыми ограничениями по инструментам и времени проведения в первые несколько дней, после чего они установились в интервале 9.50-18.50 мск. До указанных приостановок торги акциями начинались в 7.00 мск и проходили до 23.50 мск, торги облигациями при этом проходили с 10.00 мск.

На валютных торгах перерывов в несколько дней не было, с 28 февраля были отменены утренние (с 7.00 до 10.00) и вечерние (с 19.00 до 23.50) торги, торговый период был сокращен до 10.00-19.00 мск.