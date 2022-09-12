МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Отечественные разработчики программного обеспечения присоединились к критике законопроекта о "принудительном лицензировании", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на отзыв АРПП "Отечественный софт" (объединяет 240 российских разработчиков). Число попавших в сеть баз данных выросло летом в два раза

Законопроект "о принудительном лицензировании" внесен в Госдуму 19 июля. Под действие проекта попадают объекты авторских прав от правообладателей, связанных с недружественными государствами и отказывающихся продавать лицензии в РФ.

За день до внесения проекта в Госдуму состоялось заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, по итогам которого президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину предложить "специальные условия использования" зарубежного ПО, "в отношении которого невозможно исполнение добросовестными российскими пользователями действующих договорных обязательств". Поручение утверждено 1 сентября, срок исполнения — 1 октября.

Российские разработчики настаивают на том, что механизм использования контента из недружественных стран фактически без разрешения правообладателя не решит проблемы использования зарубежного софта в России. Эксперты признают, что с использованием ПО без поддержки поставщика могут возникнуть вопросы, в том числе в области кибербезопасности. Отмечается, что механизм "несет большие риски как для пользователей, так и для российских разработчиков". Инициативу уже раскритиковали и видеосервисы, хотя поддержали книгоиздатели и кинопрокатчики. В России запустят мобильное приложение для дистанционных проверок бизнеса

Глава АРПП Ренат Лашин отмечает, что даже если российская компания через суд получит лицензию на иностранное ПО, его использование без сопровождения "правообладателем и иными авторизованными на то лицами" может привести к уязвимостям. АРПП допускает, что другие государства могут в ответ ввести такой же механизм в отношении российского ПО, что может привести к повторному оттоку IT-специалистов за рубеж.

В то же время заместитель руководителя рабочей группы по работе над законопроектом Анатолий Семенов не согласился с доводами АРПП и заявил, что цель поправок — позволить потребителю легально использовать и адаптировать необходимый ему софт. По его словам, в отсутствие иностранных правообладателей в России никто не будет бороться с пиратством и разработчикам российского софта придется "конкурировать с продуктами с нулевой ценой".