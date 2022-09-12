МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. "Нынешние ультиматумы" России Украине являются лишь детской разминкой, поскольку в будущем Киев ждет тотальная капитуляция на российских условиях. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова Владимира Зеленского о нежелании вести диалог с Москвой. США "замучаются пыль глотать" при реформировании СБ ООН, заявил Медведев

Ранее Зеленский сказал в в интервью американскому телеканалу CNN, что в настоящий момент не готов вести переговоры с "выдвигающей ультиматумы" Россией.

"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние "ультиматумы" — детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", — написал он в мессенджере Telegram.