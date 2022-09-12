МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный кредитный рейтинг Финляндии на уровне "АА+" со стабильным прогнозом, сообщает в понедельник казначейство республики. Fitch подтвердило рейтинг Армении на уровне "B+"

"Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (Issuer Default Rating (IDR) Финляндии в иностранной валюте на уровне "AA+" со стабильным прогнозом", — говорится в сообщении.

Аналогичный рейтинг у Финляндии — и от агентства S&P Global Ratings.

В частности, по оценке Fitch, ВВП Финляндии вырастет в текущем году на 2,6%, в 2023 году рост составит в реальном выражении 0,6%. В 2024 году Fitch прогнозирует рост ВВП на уровне 1,4% в связи с восстановлением экономики основных торговых партнеров страны.