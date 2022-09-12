МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Правительство направит сто миллиардов рублей на повышение устойчивости российской экономики, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Власти выделят Калининграду 5,5 миллиарда рублей из-за ограничения транзита

"Мы подробно обсуждали на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики, какие направления нуждаются в дополнительном внимании. Направим на эти цели 100 миллиардов рублей", — заявил он.

Из них 15 миллиардов рублей направят на расширение выпуска самолетов МС-21, 25 миллиардов — на поддержку системы организации воздушного движения, а еще 2 миллиарда — на оборудование для производства сжиженного природного газа.

По словам Мишустина, кабмин продолжает работать над мерами по поддержке населения и бизнеса в условиях санкций. Он вспомнил слова президента России Владимира Путина, который ранее подчеркивал необходимость помогать отраслям российской экономики преодолевать трудности.